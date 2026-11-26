Сьогодні, 26 листопада, російські війська атакували Харківський авіаційний інститут (ХАІ). Ворожий безпілотник влучив у головний навчальний корпус університету, спричинивши масштабні руйнування та пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра освіти і науки України.

Удар припав на музей університету, розташований на третьому поверсі головного корпусу. Унаслідок влучання виникла пожежа на двох поверхах будівлі.

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фото: МОН

Міністр освіти і науки оприлюднив фотографії наслідків російської атаки на навчальний заклад. Унаслідок удару постраждали четверо працівників Харківського авіаційного інституту. Усіх доправили до лікарні. Загиблих в університеті немає.

Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких у коментарі повідомив про значні пошкодження конструкцій будівлі.

«БпЛА типу шахед влучив у корпус навчального закладу, там зараз тривають гасіння пожежі, також аварійно-рятувальні роботи. Це стався удар безпосередньо в центральний навчальний корпус, є великі руйнування, і руйнування перекриття, і стін. Є осередок горіння, зараз там працюють підрозділи ДСНС», – розповів Гладких.

За його словами, під час російської атаки люди перебували в укритті. На місці влучання продовжують працювати рятувальники.

Нагадаємо, унаслідок російських атак на Чернігівщину 25 та 26 листопада постраждали троє людей. Ворожий безпілотник влучив у пилораму в Городні, унаслідок чого двох чоловіків госпіталізували, ще один лікується амбулаторно. Також росіяни атакували FPV-дронами Семенівку, де пошкодили лікарню та школу.