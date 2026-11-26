фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих тіл

У межах репатріаційних заходів Україна отримала тіла 250 загиблих. Російська сторона стверджує, що вони належать українським військовослужбовцям. Наразі правоохоронці та експертні установи мають провести необхідні процедури, щоб встановити особи загиблих. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передавє «Главком».

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих тіл. Лише після завершення відповідних процедур можна буде підтвердити особи загиблих.

Репатріацію організували завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

До заходів також долучилися Державна служба з надзвичайних ситуацій та інші структури сектору безпеки й оборони України.

У Координаційному штабі подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в організації репатріації.

Окремо відзначили роботу особового складу Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Його представники перевозять репатрійовані тіла до спеціалізованих державних установ, організовують передачу загиблих правоохоронцям та фахівцям судово-медичної експертизи.

Також у Збройних силах подякували представникам структур цивільно-військового співробітництва, які координують цей процес.

Варто нагадати, що в жовтні за результатами репатріаційних заходів в Україну повернено тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.