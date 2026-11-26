Під час селектора президент також обговорив ситуацію на фронті

За даними української розвідки, російські війська завершують підготовку до нової масованої атаки. Серед імовірних цілей – енергетична інфраструктура, логістичні об’єкти та системи життєзабезпечення міст і громад. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради, пише «Главком».

Глава держави зазначив, що росіяни продовжують атакувати українську енергетичну систему. Під ударами опиняються підстанції, повітряні лінії електропередач та інші елементи мережі постачання електроенергії.

За словами Зеленського, особливо складною залишається ситуація у Дніпрі, Дніпровському районі області та Павлограді. Також ремонтні роботи тривають в Одесі та області, на Харківщині, у Конотопі та загалом на Сумщині.

Президент подякував ремонтним бригадам, працівникам енергетичних і комунальних підприємств та рятувальникам ДСНС, які відновлюють електропостачання після російських атак. Він наголосив, що необхідні резервні ресурси є, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Окремо Зеленський повідомив, що очікує доповідь Міністерства закордонних справ щодо переговорів із міжнародними партнерами про постачання засобів протиповітряної оборони. За його словами, одним із ключових завдань залишається отримання перехоплювачів для систем Patriot і Nasams.

Під час селектора також обговорили ситуацію на фронті, зокрема в Костянтинівці Донецької області та навколо міста. Головнокомандувач ЗСУ доповів про обстановку на цьому напрямку. Зеленський заявив, що українським підрозділам, які обороняють його, визначили спеціальні завдання, які мають бути виконані.

Крім того, Україна готує нові санкції проти російських підприємств і громадян, причетних до виробництва балістичних ракет. Ці заходи Київ планує узгоджувати з міжнародними партнерами.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари по енергетичній інфраструктурі. Глава держави також повідомив про ураження російського військового аеродрому та наголосив, що військова авіація і кораблі РФ є законними цілями України.