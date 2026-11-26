У чотирьох західних областях України приріст снігового покриву може сягнути 20 см

Упродовж 27–28 листопада у західних областях України очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують значний сніг та ожеледицю на дорогах, а приріст снігового покриву місцями сягатиме 20 см. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Вдень 27 листопада та вночі 28 листопада значний сніг із приростом снігового покриву від 8 до 20 см та ожеледиця очікуються у таких областях:

Львівській;

Івано-Франківській;

Тернопільській;

Чернівецькій.

У зазначених регіонах оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Рятувальники попереджають, що негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також спричинити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, синоптики попередили, що найближчими днями в Україні посиляться морози. У Києві 30 листопада нічна температура може опуститися до -7°C. Потепління очікується з 2 грудня.

Як повідомлялося, останній тиждень листопада принесе в Україну відчутне зимове похолодання. Ближче до вихідних посилиться надходження холодного повітря з півночі, а нічна температура місцями опускатиметься до -11°C.