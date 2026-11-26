Російська армія зазнала найбільших місячних втрат за весь час повномасштабної війни проти України. Від початку листопада до 25 числа включно Сили оборони України знешкодили 55 629 російських військовослужбовців. До завершення місяця залишалося ще п'ять днів, тому втрати окупапнтів будуть ще вищими. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає «Главком».

Попередній антирекорд зафіксували у жовтні 2026 року. Тоді, за даними українського командування, російська армія втратила 54 400 військових. Отже, лише за перші 25 днів листопада цей показник перевищено на 1 229 осіб.

Таким чином, листопад уже став найвитратнішим для російського війська місяцем від початку повномасштабного вторгнення. Водночас остаточна кількість втрат за місяць може зрости, адже бойові дії тривають.

За підрахунками Генштабу, у середньому російська армія втрачає понад 2 200 військовослужбовців щодоби. Це приблизно 93 особи щогодини.

У Генштабі наголошують, що за цими цифрами стоїть робота українських захисників на всіх напрямках фронту. Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та інші підрозділи Сил оборони стримують російські штурми, знищують живу силу й техніку противника.

Варто нагадати, що Росія фактично проводить приховану загальну мобілізацію, хоча офіційно не оголошує про новий масштабний призов. Кремль використовує систему рекрутингових квот і фінансового стимулювання, щоб поповнювати армію на тлі значних втрат у війні проти України.