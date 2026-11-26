Зеленський вручив орден Свободи дружині В’ячеслава Брюховецького
Президент відзначив внесок освітянина у відродження Києво-Могилянської академії та виховання поколінь української молоді
Президент України Володимир Зеленський вручив орден Свободи Ларисі Брюховецькій – дружині покійного почесного президента Києво-Могилянської академії, Героя України В’ячеслава Брюховецького. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.
Зеленський наголосив на значному внеску Брюховецького у відродження Києво-Могилянської академії, розвиток української держави та виховання молоді.
«Завжди шануватимемо, як багато він зробив для відродження Могилянки, для розвитку України і виховання ціннісних поколінь української молоді. Памʼятаємо його незмінно сміливу й активну громадянську позицію», – зазначив президент.
Нагадаємо, 25 листопада у Києві попрощалися з В’ячеславом Брюховецьким. Церемонія відбулася біля головного корпусу Києво-Могилянської академії. Заупокійну службу у Михайлівському Золотоверхому соборі очолив митрополит Епіфаній.
Раніше, 16 листопада, Володимир Зеленський підписав указ про посмертне нагородження Брюховецького орденом Свободи за внесок у розвиток української освіти, науки та громадську діяльність.
Як відомо, В’ячеслав Брюховецький помер 12 листопада 2026 року. Він був одним з ініціаторів створення Народного Руху України та відродження Києво-Могилянської академії. У 1994–2007 роках очолював університет. У 2007 році йому присвоїли звання Героя України.
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