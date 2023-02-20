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Сергій Тихий Журналіст

Реалії війни, які не хоче бачити Путін

glavcom.ua
Українські захисники зламали усі плани Кремля
фото: ЗСУ

Кількість країн антипутінської коаліції на цю дату зросла до 54

Раша цими днями постійно виступає з заявами на кшталт – це Україна не хоче переговорів, а ми – готові, щоправда, «с учетом реалий». Ок. З «учетом» так з «учетом». Раша думає, що «реалії» – це окупація (часткова) чотирьох українських областей на сході і півдні, а також – Криму? Втім, справжні реалії виглядають дещо по-іншому:

  • 20 лютого 2023 року Президент Сполучених Штатів приїздить до Києва на День пам’яті Небесної сотні і річницю рашистської агресії. Джо Байден вкотре говорить про беззастережну підтримку України до самої її перемоги у війні, а також – про чергові пакети військової допомоги та антиросійських санкцій. Тут варто згадати про промовисту деталь: рівно рік тому персонал американського посольства покидав столицю України, спускали смугасто-зоряний прапор перед його будівлею…
  • Кількість країн антипутінської коаліції на цю дату зросла до 54. Де-факто, вони знаходяться у стані війни з нацистською Росією. А знаєте, скільки країн входило до антигітлеровської коаліції на момент закінчення Другої світової? Правильно! Теж 54.
  • Лише сьогодні, 20 лютого, уряд Японії затвердив допомогу Україні в розмірі $5,5 млрд. А перед тим була Норвегія – більше 7 млрд, США, Велика Британія, ЄС – десятки мільярдів допомоги.
  • Україні вдалося домовитися про поставки 6-ти з 7-ми ключових видів сучасної зброї стандарту НАТО. Залишилися бойові літаки, але й вони будуть. Міністр оборони України сьогодні ж прогнозував: за місяць-два будуть.
  • Не проходить дня, щоби до Києва не завітав з конкретною підтримкою хтось із дуже високопоставлених гостей – президенти, прем’єри, міністри…
  • Нарешті Збройні Сили України, згідно з оцінки абсолютної більшості урядів та експертів, після року війни на голову переважають озброєні банди російської федерації – якістю командування і зброї, а головне – мотивацією та умінням.

Натомість, шо маємо сьогодні у Москві? Візит китайського представника, який, схоже, буде вимушений разом з російським нацистським керівництвом шукати бодай якийсь прийнятний для себе варіант «відповзання» з України. Ну, і стратегічні друзі є у них – безумна КНДР, мракобісний Іран, екзотична Еритрея…

Тож давай, наволоч, враховуй оці реалії, наші!

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Теги: міністр війна путін прапор Україна президент окупація

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Сергій Тихий

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