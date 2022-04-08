Обстріл Краматорська: очевидці події розповіли про момент влучення ракети у вокзал (відео)

Ракета влучила в тимчасову залу очікування, де сотні людей чекали на евакуаційний потяг

Жителі Краматорська розповіли про момент влучення ракети на територію залізничного вокзалу міста. Одна зі свідків поділилася, що тоді стояла у будівлі, де було багато людей, які чекали на евакуацію.

«Хтось крикнув «Падайте!», і всі почали штовхатись. Почалися вибухи, потім стояв шалений крик людей», − жінка додала, що потім бачила вбитих, поранених і машини, що згоріли.

Інша очевидка повідомила, що чула два вибухи – один дуже близько, другий – далі. Вона розповіла, що лише після цього дізналася про атаку вокзалу.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу рашистами залізничного вокзалу у Краматорську Донецької області загинули 39 людей. Серед загиблих було четверо дітей.

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