Рашисти за добу зруйнували 18 житлових будинків на Донеччині (фото)

Окупанти за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів

Росіяни атакували Донеччину ракетами ЗРС «С-300», реактивними системами «Смерч», «Град», «Ураган», артилерією, танками. Є вбиті та поранені мирні жителі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Під вогнем ворога опинилися Торецьк, Слов’янськ, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Курахове, Іллінівка, Бересток, Очеретине, Георгіївка, Щербинівка, Іванівка, Пришиб, Зайцеве.

Зруйновано та пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 18 житлових будинків, з них два багатоквартирні, сільськогосподарський склад, комунальне підприємство, станція мобільного оператора тощо.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про гучні вибухи у місті. На той час у місті була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомо, що по Миколаєву ворог сьогодні випустив три крилаті ракети. Вони влучили у об'єкти інфраструктури.

Як відомо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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