Тимчасова слідча комісія Верховної Ради проголосувала за примусовий привід колишнього міністра оборони України Михайла Федорова на своє засідання. Виконання рішення покладається на Національну поліцію. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» із засідання тимчасової слідчої комісії.

За словами членів комісії, Федоров тричі проігнорував запрошення на засідання ТСК.

«Наша комісія сьогодні прийняла рішення про застосування процедури приводу до громадянина Федорова Михайла Альбертовича, який, на жаль, тричі проігнорував запрошення на засідання комісії. За це проголосували вісім із 14 членів тимчасової слідчої комісії», – повідомили під час засідання.

Національна поліція має забезпечити примусове доставлення ексміністра на засідання парламентської комісії у визначений термін. Тимчасова слідча комісія ухвалила таке рішення після трьох проігнорованих запрошень міністра на засідання. Варто зазначити, що наступне засідання призначене на 25 листопада, вирогідно саме на нього і мають доставити Михайла Федорова.

Нагадаємо, раніше тимчасова слідча комісія Верховної Ради вже ухвалювала рішення про примусовий привід представників благодійного фонду, через який, за даними розслідування, було оформлено бронювання Михайла Федорова.

Також «Главком» повідомляв, що обставини працевлаштування Федорова у фонді мають перевірити на наявність конфлікту інтересів.