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Скільки іранських дронів збили сьогодні ЗСУ: дані Повітряних сил

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки іранських дронів збили сьогодні ЗСУ: дані Повітряних сил
Росія атакувала дронами центр Києва вранці 17 жовтня
фото: AFP

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, усі атаки дронів-камікадзе, зокрема по столиці, здійснювались з південного напрямку

Протягом ночі і ранку Збройні сили України знищили понад 30 іранських дронів-каміказде «Shahed-136», якими Росія завдала чергових атак. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

У північних та центральних регіонах України ЗСУ знищили щонайменше 11 дронів.

«У зоні відповідальності Повітряне командування «Центр», а це північні та центральні регіони країни, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією знищено дев’ять дронів-камікадзе «Shahed-136». Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку – знищено щонайменше два «шахеди», – зазначається у повідомленні.

За уточненою інформацією, усі атаки дронів-камікадзе, зокрема по столиці, здійснювались з південного напрямку.

Скільки іранських дронів збили сьогодні ЗСУ: дані Повітряних сил фото 1

Також Командування Повітряних сил повідомило, що 17 жовтня, з 03:30 по 06:50, сили та засоби протиповітряної оборони на Півдні України збили 15 дронів: шість над Одещиною та дев’ять над Миколаївщиною.

«Загалом на південному напрямку у нічний час з 16 по 17 жовтня знищено 26 «Shahed-136», – повідомили у Повітряних силах.

Також зазначається, що ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів. Три ракети були знищені зенітними ракетними підрозділами Повітряне командування «Схід».

Скільки іранських дронів збили сьогодні ЗСУ: дані Повітряних сил фото 2

Зазначимо, раніше у мережі з'явилося відео збиття одного з дронів на Київщині.

Також міський голова Віталій Кличко показав уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

Також підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. 

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Читайте також: Атака дронами. Що відбувається в Києві: фото, відео (оновлюється)
Теги: Київ обстріл війна

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