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    Політика

    Путін вперше за час війни виїхав із Росії

    Путін вирішив на два дні залишити Росію, побувавши з візитом у Таджикистані та Туркменістані - Путін вперше за час війни виїхав із Росії
    Путін вирішив на два дні залишити Росію, побувавши з візитом у Таджикистані та Туркменістані
    фото: kyrtag.kg

    Президент Росії відвідає дві країни Середньої Азії

    Володимир Путін відправився у дводенне середньоазійське турне. Це його перша зарубіжна поїздка після того, як він розпочав повномасштабну війну в Україні. Про це пише прокремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

    Сьогодні, 28 червня, у Таджикистані він зустрінеться із багаторічним президентом цієї країни Емомалі Рахмоном.

    Наступного дня Путін перелетить до Туркменістану, де у Ашгабаті проходитиме саміт прикаспійських держав.

    Там у російського диктатора заплановані зустрічі з колишнім та нинішніми президентами Туркменістану, Гурбангули та Сердаром Бердимухамедовими.

    Крім того, Путін планує провести у Ашгабаті переговори із президентами Азербайджану Ільхамом Алієвим та Ірану Ібрагімом Раїсі.

    Нагадаємо, що останній до сьогодні зарубіжний візит Володимира Путіна мав місце на початку лютого, коли президент Росії літав до Китаю на зустріч із лідером цієї країни Сі Цзіньпінем та відкриття XXIV Олімпійських ігор.

    Додамо, що Путін після початку пандемії коронавірусу практично перестав їздити за кордон. З лютого 2020 року він здійснював зарубіжні візити лише тричі – крім поїздки на Олімпіаду, у червні 2021 року він літав до Женеви на саміт з Джо Байденом, а у грудні того ж року відвідав Індію.

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    Теги: росія путін Таджикистан Туркменістан Гурбангули Бердимухамедов
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    Путін вперше за час війни виїхав із Росії