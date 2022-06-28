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    Політика

    Індонезія виключає особисту присутність Путіна на саміті G20

    Путін небажаний гість на саміті G20 - Індонезія виключає особисту присутність Путіна на саміті G20
    Путін небажаний гість на саміті G20
    фото: censor.net

    Відодо надіслав Путіну запрошення на очну участь у саміті G20

    Президент Індонезії і голова G20 Джоко Відодо виключив особисту присутність російського диктатора Володимира Путіна на саміті «Великої двадцятки». Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, передають пропагандистські ЗМІ.

    Напередодні помічник глави Росії Юрій Ушаков повідомив, що Відодо надіслав Путіну запрошення на очну участь у саміті G20. Ушаков зазначив, що наразі російський диктатор не виніс остаточного рішення щодо формату присутності на засіданні.

    «Щодо присутності президента Путіна на G20, я теж бачив цю заяву, президент Індонезії її виключає, він не приїде», – заявив Драгі про рішення влади на підсумковій конференції після зустрічі лідерів «Великої сімки» (G7) у Німеччині , де також виступив голова Індонезії. Проте прем'єр наголосив на можливості віддаленої присутності Путіна на саміті G20.

    Як повідомлялося, президент Індонезії Відодо планує відвідати Україну та РФ .

    Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь на саміті «Великої двадцятки» в Індонезії та сподівається, що він пройде без участі Росії.

    До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Велика сімка Індонезія Україна президент влада окупація #stoprussia
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    Індонезія виключає особисту присутність Путіна на саміті G20