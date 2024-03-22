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Окупанти вдарили ракетами по об’єктах енергосистеми Сумщини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по об’єктах енергосистеми Сумщини
Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів

У Сумській області спостерігаються проблеми з електропостачанням після масованого ракетного обстрілу рф у п’ятницю вранці. Про це повідомили в ОВА.

Унаслідок ракетних ударів по об’єктах енергосистеми України тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумщини.

Зазначається, що для місцевих мешканців працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло

Зауважимо, на Вінниччині окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.

Читайте також: Харків під масованим обстрілом: у місті пожежі, немає світла та води
Теги: електроенергія обстріл Сумщина ракетна атака

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