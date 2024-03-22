Окупанти вдарили ракетами по об’єктах енергосистеми Сумщини

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи

Тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів

У Сумській області спостерігаються проблеми з електропостачанням після масованого ракетного обстрілу рф у п’ятницю вранці. Про це повідомили в ОВА.

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Унаслідок ракетних ударів по об’єктах енергосистеми України тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумщини.

Зазначається, що для місцевих мешканців працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.

Зауважимо, на Вінниччині окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.