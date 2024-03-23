Головна Новини
search button user button menu button

В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій
«Проблема боргів, по суті, множить на нуль будь-який інвестиційний інтерес», – підсумував експерт
ілюстративне фото: Depositphotos

22 березня росія завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України

Внаслідок проблеми боргів в енергетиці Україна не зможе побудувати нові електростанції готуючись до наступної зими. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

«Проблема, яка нікуди не зникла – це борги й неплатежі. По суті, ми до наступної зими нічого не побудуємо, тому що немає грошей», – сказав він.

Окрім того Прокіп підкреслив, що проблема дефіциту коштів також впливає на проведення ремонтів енергоблоків під час підготовки до зими. Також експерт додав, що борги відлякують потенційних інвесторів. Коли вони бачать обсяг заборгованості на українському енергоринку, то просто не хочуть вкладати кошти в Україну.

«Проблема боргів, по суті, множить на нуль будь-який інвестиційний інтерес», – підсумував Прокіп.

Нагадаємо, 22 березня росія завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього були значні пошкодження обладнання, а оператор енергосистеми «Укренерго» був вимушений застосувати аварійні відключення електроенергії в деяких областях України.

Теги: Укренерго відключення електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через російські обстріли пошкоджено понад 100 будівель
Ракетний удар по енергетиці. ДТЕК зробив невтішну заяву
Вчора, 18:37
Усі доповіді були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу
Зеленський провів Ставку: ухвалили кілька закритих рішень
Вчора, 18:27
Шмигаль каже, українська енергосистема витримала російську атаку
Шмигаль пояснив, скільки часу потрібно, аби відновити світло українцям
Вчора, 17:10
Другу ніч поспіль ворог запустив крилаті та аеробалістичні ракети
Ракетна атака на Україну: у декількох містах зникло світло
Вчора, 06:24
За 2023 рік заборгованість НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% – до 18,4 млрд грн
Влітку проблема боргів в енергетиці може погіршитись, якщо не розробити механізм її вирішення – експерт
9 березня, 10:57
Омельченко: Для посилення економіки України правила українського енергоринку треба прирівняти до європейських
Україні потрібно продовжити лібералізацію енергетичних ринків та вирішити фінансові проблеми сектору – Омельченко
6 березня, 15:42
На США обрушився сильний снігопад. Десятки тисяч людей залишилися без світла
На США обрушився сильний снігопад. Десятки тисяч людей залишилися без світла
3 березня, 06:10
Частина Севастополя після вибухів залишилася без світла
Частина Севастополя після вибухів залишилася без світла
1 березня, 16:35
Як зазначила пресслужба Міненерго, жодної підготовки до потенційного підвищення вартості на електроенергію не здійснюється
Українці платитимуть за електроенергію більше? Міненерго зробило заяву
1 березня, 15:11

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Тихановська: Теракт може стати приводом для оголошення війни
27K
У Києві пролунав вибух, за ним кілька пострілів – тривогу в місті не оголошували
23K
Чи можна знищити ракетами ДніпроГЕС та які можливі наслідки підриву дамби
16K
Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації: кого стосуватиметься
12K
Стала відома кількість загиблих внаслідок теракту під Москвою
9652
Масова стрілянина і вибухи у Москві: нападники відкрили вогонь у концертному залі

Новини

В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій
Сьогодні, 15:08
Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію
Сьогодні, 14:47
«Запоріжсталь» долучилася до допомоги постраждалим від ракетної атаки на місто
Сьогодні, 13:18
Заходу треба готуватися до довгої війни з путінською Росією – експерти
Сьогодні, 12:54
Якщо Трамп переможе, що чекає Україну – прогноз американських експертів
Сьогодні, 12:02
Партнери мають надати Україні далекобійну зброю – генерал США
Сьогодні, 11:11

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua