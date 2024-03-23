В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій

22 березня росія завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України

Внаслідок проблеми боргів в енергетиці Україна не зможе побудувати нові електростанції готуючись до наступної зими. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Проблема, яка нікуди не зникла – це борги й неплатежі. По суті, ми до наступної зими нічого не побудуємо, тому що немає грошей», – сказав він.

Окрім того Прокіп підкреслив, що проблема дефіциту коштів також впливає на проведення ремонтів енергоблоків під час підготовки до зими. Також експерт додав, що борги відлякують потенційних інвесторів. Коли вони бачать обсяг заборгованості на українському енергоринку, то просто не хочуть вкладати кошти в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Проблема боргів, по суті, множить на нуль будь-який інвестиційний інтерес», – підсумував Прокіп.

Нагадаємо, 22 березня росія завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього були значні пошкодження обладнання, а оператор енергосистеми «Укренерго» був вимушений застосувати аварійні відключення електроенергії в деяких областях України.