Голова «Укренерго» назвав збитки для енергосистеми через останні російські обстріли

Без попередньої підготовки до російських ударів по енергетиці пошкодження могли бути значно серйознішими

Останні російські атаки завдали збитків українській енергосистемі, що оцінюються у щонайменше 100 мільйонів євро. Ці підрахунки стосуються високовольтного обладнання «Укренерго». Про це розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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Кудрицький зазначив, що якби не попередня підготовка до ймовірних і прогнозованих російських ударів по енергетиці України, і відповідно роботи із захисту систем, то пошкодження могли бути значно серйознішими.

«Ми готувалися до цього. Формували склад обладнання та матеріалів, тренували персонал», – сказав голова «Укренерго», відзначивши роль інженерних укріплень на об'єктах компанії.

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Володимир Кудрицький додав, що згідно з попередніми оцінками, без такого комплексу підготовки та укріплення енергооб'єктів пошкодження через російські атаки могли бути вдвічі більшими.

За словами Кудрицького, наразі найскладнішою ситуація є у Харкові.

«Найважча ситуація у Харкові. У нас є три сценарії, яким чином можна збільшити подачу електрики споживачам міста, ми зараз цими трьома шляхами йдемо паралельно. Ті одиниці обладнання, які ми зможемо заживити, дуже полегшать ситуацію для містян. Не хочу давати прогнозів, бо ситуація дійсно складна, але думаю, що в кінці наступного тижня або днів через 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію», – зауважив голова «Укренерго».

Нагадаємо, російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це заявив генеральний директор YASNO (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко. За його словами, повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час, але якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів.

Раніше мер Ігор Терехов заявив, що в Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ, точна дата відновлення електроенергії невідома.