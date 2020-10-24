Двоє п'яних жителів Херсона поранили хлопчика та його батька через зауваження



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Потерпілим батьку та сину одразу була надана медична допомога, наразі їх стан задовільний

У Херсоні двоє нетверезих чоловіків в результаті конфлікту з неповнолітніми дітьми поранили одного з хлопчиків та його батька, який заступився за сина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Події розгорталися у Дніпровському районі міста. Правоохоронці опитали свідків та встановили всіх учасників події.

«Попередньо встановлено, що біля одного з житлових будинків відпочивала компанія з чоловіків, які вживали алкогольні напої та поводилися зухвало. Неповнолітні діти, які грались поруч на дитячому майданчику, зробили зауваження порушникам порядку. Чоловіки відреагували агресивно та одразу почали конфлікт з неповнолітніми, в результаті якого одному з дітей нанесли ножове поранення. Хлопчики покликали на допомогу батька пораненого, якого один зі зловмисників вдарив телескопічною дубинкою по голові», – йдеться в повідомленні.

Підозрювані 34–річний та 30–річний жителі Херсона. Один з них раніше судимий за нанесення тілесних ушкоджень. Поліцейські вилучили в них холодну зброю та спеціально пристосований для нанесення тілесних ушкоджень предмет.

Потерпілим батьку та сину одразу була надана медична допомога, наразі їх стан задовільний.

Зловмисникам повідомили про підозру. Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).