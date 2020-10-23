Пандемія у Польщі. Які карантинні правила запроваджують наші сусіди
Уся країна буде в червоній зоні
У Польщі від суботи, 24 жовтня, посилюють карантинні обмеження. Про запроваджені нові правила написала в Facebook журналістка «Емігрантського радіо» Олена Міщенко.
Що зміниться і що буде нового від 24 жовтня:
- ресторани, бари, кав'ярні змушені припинити свою діяльність на два тижні й, може, цей термін подовжать (єдине що, можуть працювати в режимі на винос);
- заборона масових зібрань (максимум групи до 5 осіб);
- учні шкіл від 4 класу навчаються дистанційно, те ж саме стосується і студентів;
- діти віком до 16 років у період з 08:00 до 16:00 можуть бути на вулиці тільки в супроводі дорослих;
- обмеження переміщення осіб віком 70+ (їм можна ходити тільки в костели або для забезпечення своїх життєвих потреб, наприклад, у магазин, до лікаря чи до праці);
- спортивні заходи відбуваються без глядачів на трибунах;
- кіно, театри й інші заклади культури можуть працювати тільки з на 25% заповненими залами;
- басейни, спортклуби, аквапарки залишаються зачиненими;
- громадський транспорт функціонує з половиною зайнятих сидячих місць (або ж пасажирів має бути 30% від можливої кількості в транспорті);
- в магазинах може бути максимум 5 осіб на касу, так само лишаються обмеження за кількістю осіб у костелах і церквах;
- заборонено проводити приватні вечірки, в тому числі святкувати весілля, христини тощо.
«Надалі діють години пенсіонерів, тобто в магазинах, аптеках, на поштах з 10.00 до 12.00 обслуговуються виключно особи віком 60+. Маску треба носити завжди і скрізь: у транспорті, у магазинах, на вулицях», – пише Міщенко.
Упродовж доби у Польщі підтверджено понад 13 тисяч випадків зараження коронавірусом, учора – понад 12 тисяч, позавчора – понад 10 тисяч.
«Станом на зараз у лікарнях є понад вісімнадцяти тисяч ліжок для хворих на Covid-19, з них зайнято понад десяти тисяч і щодня додається приблизно 500 пацієнтів», – додає журналістка.
Як повідомлялося 22 жовтня, у Польщі за добу коронавірус виявили у понад 12 тис. людей.
До слова, Польща відзавтра стає «червоною» зоною.