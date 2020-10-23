Пандемія у Польщі. Які карантинні правила запроваджують наші сусіди



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Упродовж доби у Польщі підтверджено понад 13 тисяч випадків зараження коронавірусом

Уся країна буде в червоній зоні

У Польщі від суботи, 24 жовтня, посилюють карантинні обмеження. Про запроваджені нові правила написала в Facebook журналістка «Емігрантського радіо» Олена Міщенко.

Що зміниться і що буде нового від 24 жовтня:

ресторани, бари, кав'ярні змушені припинити свою діяльність на два тижні й, може, цей термін подовжать (єдине що, можуть працювати в режимі на винос);

заборона масових зібрань (максимум групи до 5 осіб);

учні шкіл від 4 класу навчаються дистанційно, те ж саме стосується і студентів;

діти віком до 16 років у період з 08:00 до 16:00 можуть бути на вулиці тільки в супроводі дорослих;

обмеження переміщення осіб віком 70+ (їм можна ходити тільки в костели або для забезпечення своїх життєвих потреб, наприклад, у магазин, до лікаря чи до праці);

спортивні заходи відбуваються без глядачів на трибунах;

кіно, театри й інші заклади культури можуть працювати тільки з на 25% заповненими залами;

басейни, спортклуби, аквапарки залишаються зачиненими;

громадський транспорт функціонує з половиною зайнятих сидячих місць (або ж пасажирів має бути 30% від можливої кількості в транспорті);

в магазинах може бути максимум 5 осіб на касу, так само лишаються обмеження за кількістю осіб у костелах і церквах;

заборонено проводити приватні вечірки, в тому числі святкувати весілля, христини тощо.

«Надалі діють години пенсіонерів, тобто в магазинах, аптеках, на поштах з 10.00 до 12.00 обслуговуються виключно особи віком 60+. Маску треба носити завжди і скрізь: у транспорті, у магазинах, на вулицях», – пише Міщенко.

Упродовж доби у Польщі підтверджено понад 13 тисяч випадків зараження коронавірусом, учора – понад 12 тисяч, позавчора – понад 10 тисяч.

«Станом на зараз у лікарнях є понад вісімнадцяти тисяч ліжок для хворих на Covid-19, з них зайнято понад десяти тисяч і щодня додається приблизно 500 пацієнтів», – додає журналістка.

Як повідомлялося 22 жовтня, у Польщі за добу коронавірус виявили у понад 12 тис. людей.

До слова, Польща відзавтра стає «червоною» зоною.