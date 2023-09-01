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«Є країни, яким подобається, як рішуче Путін захищає владу»: Борис Джонсон для Daily Mail

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Є країни, яким подобається, як рішуче Путін захищає владу»: Борис Джонсон для Daily Mail
фото: 24tv

Експрем'єр Великої Британії наголосив, що поразка України стане катастрофою для демократії по всьому світу

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав потужний текст для Daily Mail, в якому торкнувся російського впливу на інші країни.

Джонсон заявив, що серед країн БРІКС є ті, які не люблять, коли їм «нескінченно читають лекції про демократію та права людини». За словами ексчиновника, вони не хочуть нічого чути про рівність та ЛГБТ.

У статті йдеться: «Деякі з лідерів стурбовані своїм майбутнім політичним забуттям, і їм явно чи приховано подобається, як рішуче Путін захищає свою владу. Їм дуже подобається, як він дає щигля США, і як він висміює деякі благочестиві вислови Заходу».

Борис Джонсон наголосив, що ці країни не помічають принципової різниці між Москвою та Вашингтоном. Він нагадав про те, що сталося з Каддафі в Лівії, а також про Афганістан, внаслідок чого, за словами експрем'єра, деякі країни турбуються, а «чи не зробить Захід зі мною так само?». Тому вони дивляться на те, як Путін поводиться зі своїми партнерами, і мимоволі порівнюють поведінку Заходу з цією постійністю та вірністю своїм обіцянкам.

Крім цього, Джонсон нагадав, що Башар Асад залишається при владі і повернувся до Ліги арабських держав завдяки Путіну та його готовності надати російську військову допомогу. Внаслідок цього менш демократично налаштовані держави світу готові надати лідеру Росії презумпцію невинності.

З цієї причини російський вплив поширений, попри розмір та стан російської економіки. Щобільше, Путін може запропонувати ще й нафту з газом, що також пояснює складнощі у забезпеченні дотримання антиросійських санкцій.

Борис Джонсон наголосив, що з цих причин боротьба України за свободу має вирішальне значення і її результат визначить напрямок розвитку світу на десятиліття вперед.

Експрем'єр додав, якщо Путін переможе, це стане катастрофою для демократії по всьому світу, виправданням усіх тих, хто каже, що не можна покладатися на Захід. Перемога російського лідера була б «моральною гидотою» – поразкою вільної, незалежної, демократичної та безневинної країни, яку карають за те, що вона обрала свободу та демократію.

Борис Джонсон резюмував: «Цього не повинно статися і не станеться. Так, контрнаступ йде повільніше, ніж деяким хотілося б, але він прогресує; і якщо ця війна нас чомусь і навчила, то це тому, що не можна недооцінювати українців. Якби ми виявили розсудливість і забезпечили їх усім необхідним на ранніх етапах війни, то зараз вони діяли б швидше. Ми маємо дотримуватись цього підходу, дати їм необхідні кошти – а героїчні українці зроблять усе інше».

Нагадаємо, політичне керівництво Росії вирішило до середини вересня вивезти більшу частину найманців ПВК «Вагнер» до Африки. За задумом, терористи залишать Білорусь та виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку. У всіх цих країнах Кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси та підтримує або хунту, або заколотників.

Теги: війна путін Афганістан Башар Асад українці БРІКС Борис Джонсон Daily Mail контрнаступ

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