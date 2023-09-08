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В Україну з неоголошеним візитом приїхав Борис Джонсон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україну з неоголошеним візитом приїхав Борис Джонсон
Зеленський разом із Джонсоном сьогодні взяли участь у 18-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії
фото з відкритих джерел

Джонсон відвідав обласний центр реабілітаційної медицини

В Україну з неоголошеним візитом прибув колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Джонсон разом із Зеленським сьогодні взяли участь у 18-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії. Президент подякував експрем’єру за його підтримку України.

«З перших годин повномасштабної війни Борис Джонсон щиро підтримує Україну й допомагає захищатися від російської агресії. І зараз продовжує додавати Україні міжнародної підтримки. Дякую за твою енергію, друже», – йдеться у повідомленні Зеленського у Telegram.

За даними ЗМІ, Джонсон вже відвідав обласний центр реабілітаційної медицини. Він оглянув лікарню, побував у приміщеннях, де проводять ремонтні роботи, аби центр мав змогу прийняти ще більше поранених бійців.

Своєю чергою, наші військові дякували колишньому прем'єр-міністру Великобританії за потужну особисту підтримку та усього британського народу.

Нагадаємо, нещодавно Борис Джонсон похизувався ефектною вишиванкою від українського бренду.

Теги: Велика Британія Україна Борис Джонсон Володимир Зеленський

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