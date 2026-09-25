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Офіс генпрокурора розпочав розслідування про відрядження Кравченка за кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Офіс генпрокурора розпочав розслідування про відрядження Кравченка за кордон
15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора
фото: Руслан Кравченко/Facebook

Службове відрядження Кравченка завершилося 18 вересня

Офіс генпрокурора проводить внутрішнє розслідування щодо ситуації із закордонним відрядженням ексгенпрокурора Руслана Кравченка. Про це у коментарі «Главкому» повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська.

«Призначено службове розслідування щодо обставин організації та здійснення закордонного службового відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка», – йдеться у заяві.

Гайовська додала, що у межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням.

Варто зазначити, що 7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

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Теги: Офіс Генерального прокурора Руслан Кравченко

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Кримінал

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