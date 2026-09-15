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Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора
Руслан Кравченко завершив роботу на посаді генерального прокурора
колаж: glavcom.ua

Перед остаточним рішенням президента звільнення Кравченка підтримали 317 народних депутатів

Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Відповідний указ №932/2026 оприлюднено 15 вересня, повідомляє «Главком».

«Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора», – йдеться в указі президента. Документ підписав Володимир Зеленський 15 вересня 2026 року.

Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора фото 1
скриншот із president.gov.ua

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Напередодні голосування Верховної Ради за його звільнення Руслан Кравченко заявив про тиск на народних депутатів. Він закликав парламент ухвалювати рішення самостійно та без впливу з боку інших органів влади.

Кравченко наголошував, що президент має конституційне право внести до парламенту подання про звільнення генерального прокурора, а в умовах воєнного стану – відсторонити його від виконання обов'язків. Водночас, за його словами, глава держави не може вимагати від депутатів конкретного рішення, оскільки воно належить до виключних повноважень Верховної Ради.

Варто зазначити, що Верховна Рада 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. 

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Теги: Офіс Генерального прокурора Володимир Зеленський указ Руслан Кравченко

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