Екскомандувач НАТО пояснив, чому вибух на Кримському мосту є важливим для України

Удар по Кримському мосту буде предметом продовження зусиль українців у війні з Росією

Колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО Уеслі Кларк заявив, що вибух, який частково зруйнував частину Кримського мосту, є «дуже психологічно важливим» на тлі триваючої війни Москви в Україні. Це він сказав у неділю, 9 жовтня, в етері програми GPS із Фарідом Закарією на CNN.

«Я вважаю, що це дуже психологічно та політично», – сказав Уеслі Кларк.

Проте, на його думку, не варто надавати цьому надто великого значення, адже Росію це не зупинить.

«Я думаю, що з точки зору військового впливу цього, ще занадто рано знати. Це принаймні незначний вплив, але точно не значний удар по тому, що Росія робить в Україні. Ще ні. Це, безсумнівно, буде предметом продовження зусиль українців», – сказав колишній командувач НАТО.

Раніше Путін назвав вибухи на Кримському мосту «терактом», звинувативши в ньому українські спецслужби.