Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти
За екснамісника Лаври близько тисячі людей внесли заставу у розмірі понад 33 млн грн
Екснамісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебідя) звільненено під заставу. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.
За нього внесли заставу у розмірі понад 33,3 млн грн. Заставу внесли близько тисячі людей.
«На веб-сайті Української православної церкви було оприлюднено реквізити, за якими кожен міг долучитися та сплатити заставу за Митрополита Павла, прискоривши звільнення зі слідчого ізолятора», – йдеться в повідомленні.
Павло, після того, як його випустили із СІЗО, звернувся до братії та всіх віруючих та подякував за підтримку.
Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу до 31 серпня.
У квітні колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.
30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів
Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.
Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).
Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври.
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