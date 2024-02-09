Сирський зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу

Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій

Міністр оборони України Рустем Умєров представив нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві 9 лютого. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Як зазначила пресслужба відомства, під час зустрічі генерал-полковник поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.

Сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони.

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«Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі», – наголосив Умєров.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

Як заявляв Подоляк, рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій.

До слова, замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ може стати заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.