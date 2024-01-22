Скільки військових ЗСУ навчатимуться у Німеччині: генерал Бундесверу назвав точну цифру
Влада Німеччини має намір навчити близько 10 тисяч українських військовослужбовців у 2024 році
Влада Німеччини розраховує, що у 2024 році близько 10 тис. українських військовослужбовців пройдуть навчання у ФРН. Про це повідомив голова робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг.
«Наразі ми розраховуємо, що цього року їх буде знову близько 10 тис., але за потреби ми можемо збільшити цю цифру», – сказав Фройдінг в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.
«Однак насправді нам доведеться разом із українцями зважити: як довго ми зможемо відкликати їх із фронту для кваліфікації, і як далеко можна буде просунутися у кваліфікації?» – додав він.
Відповідаючи на запитання щодо планів Євросоюзу перенести навчання на Україну, Фройдінг наголосив, що зараз це питання не обговорюється.
«Наразі це питання не порушується, у військовому відношенні це не має сенсу. Крім того, мандат ЄС прямо передбачає навчання за межами України. І там у нас найкращі умови», – констатував він.
На думку Фройдінга, встановлені росіянами мінні загородження, а також відсутність підтримки з повітря та проблеми з протиповітряною обороною ППО, є основними причинами проблем із контрнаступом української армії.
«Як і в самих українців, можливо, влітку та восени у нас були завищені очікування. Чому вони не здійснились? Це пов'язано з відсутністю підтримки повітря, відсутністю локальної переваги та відсутністю протиповітряної оборони для супроводу атакуючих сил від загроз з повітря. Нарешті, є російські мінні загородження, щільність до 17 хв на кв. м і довжина до 10 на 3 км», – пояснив свою думку німецький генерал.
Раніше генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що уряд та збройні сили Німеччини очікують, що війна в Україні триватиме до 2032 року. За його словами, влада і військові Німеччини налаштовуються на довгу війну і готові надавати довгострокову підтримку Києву.
«У Німеччині парламент надав військову підтримку нашим українським друзям до 2032 року. Ми готові надати довгострокову підтримку. І ми готові зробити час нашим союзником – а не зробити час союзником Путіна», – сказав Фройдінг, виступаючи на панельній дискусії Фонду Віктора Пінчука. За словами генерала, минулого помічника міністра оборони ФРН, перемогою України може вважатися лише вихід на кордони 1991 року з відвоюванням усіх анексованих Росією територій.
Коментарі — 0