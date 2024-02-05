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ВАКС обрав запобіжний захід директору «Львівського арсеналу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ВАКС обрав запобіжний захід директору «Львівського арсеналу»
ВАКС призначив запобіжний захід директору Львівського арсеналу Збітнєву
фото: Telegram/«Центр протидії корупції»

Прокурор Офісу генпрокурора просив призначити варту із заставою у понад 268 млн грн

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 5 лютого, призначив запобіжний захід директору «Львівського арсеналу» Юрію Збітнєву у вигляді домашнього арешту. Про це повідомив «Центр протидії корупції».

Також йому забороняється покидати визначене в ухвалі житло з 12 години дня до восьмої години ранку та необхідно здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування з визначеними слідством особами, а також носити електронний браслет.

Зазначається, що прокурор Офісу генпрокурора просив призначити варту із заставою у понад 268 млн грн. Захист просив не призначати запобіжний захід узагалі або призначити домашній арешт на 20 годин щодоби: з 12 години дня до 8 години ранку наступного дня.

За версією слідства, Юрій Збітнєв у цій ймовірній схемі відповідав за:

  • укладення контракту із словацьким посередником, компанією Sevotech;
  • надсилання комерційної пропозиції до Міноборони, підписання контракту з Міноборони на 100 тис. мін та додаткової угоди до неї;
  • надсилання листів, необхідних для їх укладення та здійснення передоплати, а також надалі здійснення перерахунку 35% зі сплаченої передоплати на рахунки компанії Sevotech.

Нагадаємо, у суботу, 27 січня, силовики затримали кількох фігурантів гучної кримінальної справи з розкрадання майже 1,5 млрд грн за оборонним контрактом 2022 року. Серед затриманих був начальник управління військово-технічного співробітництва департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомас Нахкур.

Також серед затриманих колишній заступник директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександр Лієв та власник і директор ТОВ «Львівський арсенал», а у минулому народний депутат України I скликання Юрій Збітнєв.

До слова, Державний оператор тилу (DOT) оголосив у системі Prozorro перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю.

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Теги: Вищий антикорупційний суд вирок Міноборони суд

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