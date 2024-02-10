Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирському доведеться нелегко: CNN назвав труднощі, з якими зіткнеться новий головком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сирському доведеться нелегко: CNN назвав труднощі, з якими зіткнеться новий головком
У Сирського є свої досягнення, особливо оборона Києва в перші дні
фото: Офіс президента

Найбільш нагальним завданням Сирського буде стабілізація лінії фронту

Володимир Зеленський днями змістив Валерія Залужного з поста головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Але як пише CNN, тепер новому головнокомандувачу доведеться зіткнутися з серйозними проблемами, що залишилися від його попередника.

Як пише видання, малоймовірно, що Сирський запропонує радикальну зміну стилю, але вважається, що він ближче до Зеленського.

За словами Метью Шмідта, директора програми з міжнародних справ в Університеті Нью-Хейвена, «Сирський розглядається як консенсусний вибір».

«Деякі кажуть, що він занадто радянський, тобто не винахідливий, але здібний, деякі кажуть, що він не дуже добре сприймає незручні істини – те, що робив Залужний, – а деякі кажуть, що він кращий з найгірших генералів», – зазначає він.

Найбільш нагальним завданням Сирського буде стабілізація лінії фронту. Також серед нагальних проблем нового головкома – як поповнити поріділі ряди української армії, як прискорити надходження західних боєприпасів на передову – і як впоратися з ситуацією, поки цього не станеться.

Серед інших пріоритетів: який акцент робити на нанесення більш далеких ударів по російській інфраструктурі, такий як склади палива і військові бази, інтеграція бойових літаків F-16 в плани бойових дій і швидка розробка наступного покоління безпілотних систем.

Нестача боєприпасів на фронті

В останні тижні передові підрозділи в декількох вразливих районах розповіли CNN, що їм часто не вистачає боєприпасів, особливо західних 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Адміністрація Байдена все ще намагається схвалити виділення Україні нової допомоги. А Європа зізнається, що в кращому випадку виробить половину від обіцяної кількості боєприпасів.

Таким чином, розблокування американської військової допомоги і збільшення європейського виробництва боєприпасів – найважливіші пріоритети, якщо Україна хоче перейти від «триматися» до «чинити опір».

Нестача людей

Чисельність російських військ щонайменше в три рази перевищує українські.

Ще Залужний закликав до нової мобілізації і критикував закони, які дозволяють українцям уникати призову. Але не тільки самі українці не хочуть йти воювати, а й Зеленський побоюється, що уряд не потягне фінансово велику армію.

Безпілотні системи

Залужний стверджував, що, враховуючи більш високу чисельність особового складу і озброєння Росії, Україні необхідно кардинально змінити технологію ведення бойових дій: наприклад, більш досконалі безпілотники та інші безпілотні системи забезпечать розвідку в режимі реального часу і точне наведення на ціль.

У той же час російські військові також навчаються і адаптуються, особливо в області використання ударних і розвідувальних безпілотників і радіоелектронної боротьби.

Надходження F-16, очікуване не раніше весни цього року, повинно послабити перевагу росіян в небі, але заявлена Залужним мета – домогтися абсолютної переваги в повітрі, щоб Україна могла перейти в наступ – здається віддаленою перспективою. Включення нових бойових літаків в загальну стратегію бойових дій стане найважливішим завданням для Сирського.

Замінити Залужного буде нелегко

Мік Райан, австралійський генерал у відставці, який відвідав Україну і зустрічався з високопоставленими чиновниками, описує Залужного як «харизматичного і популярного військового лідера».

У Сирського є свої досягнення, особливо оборона Києва в перші дні і блискавичний наступ, в результаті якого у вересні 2022 року були відвойовані цілі райони Харкова. Водночас він піддавався критиці за те, що продовжив оборону Бахмута ціною великих людських жертв. Підлеглі описували його як людину, позбавлену співчуття, а деякі солдати називали його «генералом 200» за готовність жертвувати людьми.

У той же час в найближчому майбутньому українське керівництво має продемонструвати єдність після безладних змін, підкреслює CNN, оскільки під час війни політична конкуренція, особливо на рівні армії, генералів і політиків, виглядає не дуже добре.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про нові призначення у Силах оборони.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

Читайте також:

Теги: Європа українці військові Володимир Зеленський Україна озброєння наступ розробка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України
Генерал Сирський і Росія. Розставимо крапки над «і»
Сьогодні, 08:48
Умєров представив нового головкома ЗСУ генеральному інспектору Бундесверу
Сирський зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу
Вчора, 20:29
Yовим начальником Генштабу за пропозицією Сирського президент призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича
Сирський привітав начальника Генштабу із призначенням та розповів, де вони воювали разом
Сьогодні, 14:43

Події в Україні

Сирському доведеться нелегко: CNN назвав труднощі, з якими зіткнеться новий головком
Сирському доведеться нелегко: CNN назвав труднощі, з якими зіткнеться новий головком
Путін у інтерв’ю Карлсону понад 20 разів згадав про Німеччину: у чому причина
Путін у інтерв’ю Карлсону понад 20 разів згадав про Німеччину: у чому причина
Президент призначив заступників головкома: хто отримав посади
Президент призначив заступників головкома: хто отримав посади
Кількість зіткнень зросла: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Кількість зіткнень зросла: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Трагедія у Харкові: через атаку РФ заживо згоріли прокурорка та троє її синів
Трагедія у Харкові: через атаку РФ заживо згоріли прокурорка та троє її синів
Українська ППО почала збивати менше «Шахедів»: аналітики назвали причину
Українська ППО почала збивати менше «Шахедів»: аналітики назвали причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9227
Шольц покепкував з інтерв’ю Путіна пропагандисту Карлсону
7498
Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання
5128
Путін не зміг приховати судому під час інтерв'ю Карлсону
3887
Росіяни прориваються на Часів Яр (карта)
3617
НАТО змінює свій підхід до допомоги Україні – ЗМІ
2968
У Польщі завершилася акція протесту на одному з пунктів пропуску

Новини

Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Сьогодні, 05:20
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
Сьогодні, 00:20
Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Вчора, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua