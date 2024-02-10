Сирському доведеться нелегко: CNN назвав труднощі, з якими зіткнеться новий головком
Найбільш нагальним завданням Сирського буде стабілізація лінії фронту
Володимир Зеленський днями змістив Валерія Залужного з поста головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Але як пише CNN, тепер новому головнокомандувачу доведеться зіткнутися з серйозними проблемами, що залишилися від його попередника.
Як пише видання, малоймовірно, що Сирський запропонує радикальну зміну стилю, але вважається, що він ближче до Зеленського.
За словами Метью Шмідта, директора програми з міжнародних справ в Університеті Нью-Хейвена, «Сирський розглядається як консенсусний вибір».
«Деякі кажуть, що він занадто радянський, тобто не винахідливий, але здібний, деякі кажуть, що він не дуже добре сприймає незручні істини – те, що робив Залужний, – а деякі кажуть, що він кращий з найгірших генералів», – зазначає він.
Найбільш нагальним завданням Сирського буде стабілізація лінії фронту. Також серед нагальних проблем нового головкома – як поповнити поріділі ряди української армії, як прискорити надходження західних боєприпасів на передову – і як впоратися з ситуацією, поки цього не станеться.
Серед інших пріоритетів: який акцент робити на нанесення більш далеких ударів по російській інфраструктурі, такий як склади палива і військові бази, інтеграція бойових літаків F-16 в плани бойових дій і швидка розробка наступного покоління безпілотних систем.
Нестача боєприпасів на фронті
В останні тижні передові підрозділи в декількох вразливих районах розповіли CNN, що їм часто не вистачає боєприпасів, особливо західних 155-міліметрових артилерійських снарядів.
Адміністрація Байдена все ще намагається схвалити виділення Україні нової допомоги. А Європа зізнається, що в кращому випадку виробить половину від обіцяної кількості боєприпасів.
Таким чином, розблокування американської військової допомоги і збільшення європейського виробництва боєприпасів – найважливіші пріоритети, якщо Україна хоче перейти від «триматися» до «чинити опір».
Нестача людей
Чисельність російських військ щонайменше в три рази перевищує українські.
Ще Залужний закликав до нової мобілізації і критикував закони, які дозволяють українцям уникати призову. Але не тільки самі українці не хочуть йти воювати, а й Зеленський побоюється, що уряд не потягне фінансово велику армію.
Безпілотні системи
Залужний стверджував, що, враховуючи більш високу чисельність особового складу і озброєння Росії, Україні необхідно кардинально змінити технологію ведення бойових дій: наприклад, більш досконалі безпілотники та інші безпілотні системи забезпечать розвідку в режимі реального часу і точне наведення на ціль.
У той же час російські військові також навчаються і адаптуються, особливо в області використання ударних і розвідувальних безпілотників і радіоелектронної боротьби.
Надходження F-16, очікуване не раніше весни цього року, повинно послабити перевагу росіян в небі, але заявлена Залужним мета – домогтися абсолютної переваги в повітрі, щоб Україна могла перейти в наступ – здається віддаленою перспективою. Включення нових бойових літаків в загальну стратегію бойових дій стане найважливішим завданням для Сирського.
Замінити Залужного буде нелегко
Мік Райан, австралійський генерал у відставці, який відвідав Україну і зустрічався з високопоставленими чиновниками, описує Залужного як «харизматичного і популярного військового лідера».
У Сирського є свої досягнення, особливо оборона Києва в перші дні і блискавичний наступ, в результаті якого у вересні 2022 року були відвойовані цілі райони Харкова. Водночас він піддавався критиці за те, що продовжив оборону Бахмута ціною великих людських жертв. Підлеглі описували його як людину, позбавлену співчуття, а деякі солдати називали його «генералом 200» за готовність жертвувати людьми.
У той же час в найближчому майбутньому українське керівництво має продемонструвати єдність після безладних змін, підкреслює CNN, оскільки під час війни політична конкуренція, особливо на рівні армії, генералів і політиків, виглядає не дуже добре.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про нові призначення у Силах оборони.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.
До відома, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.
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