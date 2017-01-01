Електропостачання селища Травневе під загрозою
- 21 Грудня, 17:31
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Бойовики знову обстріляли Травневе
Бойовики обстріляли селище Травневе Донецької області, через що поставили під загрозу відновлення світла у населеному пункті. Про це повідомляє штаб АТО.
Зазначається, що бойовики самоназваної «ДНР» 20 грудня обстріляли Травневе у той час, коли там проводились ремонтні роботи на лінії електропередач.
«Обстріл було здійснено з позицій ОРДО, розташованих у населеному пункті Доломитне. Усього по району проведення робіт бойовиками було випущено 18 мін калібру 82 мм», — повідомляють у штабі.
Нагадаємо, за останню добу у зоні АТО один боєць загинув, четверо поранені.