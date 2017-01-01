  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Електропостачання селища Травневе під загрозою

    Бойовики знову обстріляли Травневе
    Бойовики обстріляли селище Травневе Донецької області, через що поставили під загрозу відновлення світла у населеному пункті. Про це повідомляє штаб АТО. Зазначається, що бойовики самоназваної «ДНР» 20 грудня обстріляли Травневе у той час, коли там проводились ремонтні роботи на лінії електропередач. «Обстріл було
    • 21 Грудня, 17:31
    • Розсилка

    Бойовики знову обстріляли Травневе

    Бойовики обстріляли селище Травневе Донецької області, через що поставили під загрозу відновлення світла у населеному пункті. Про це повідомляє штаб АТО.

    Зазначається, що бойовики самоназваної «ДНР» 20 грудня обстріляли Травневе у той час, коли там проводились ремонтні роботи на лінії електропередач.

    «Обстріл було здійснено з позицій ОРДО, розташованих у населеному пункті Доломитне. Усього по району проведення робіт бойовиками було випущено 18 мін калібру 82 мм», — повідомляють у штабі.

    Нагадаємо, за останню добу у зоні АТО один боєць загинув, четверо поранені.

    АТО Донеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ