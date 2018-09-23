Енергоблок Запорізької АЕС відключили для усунення дефекту



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На Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблоки

23 вересня 2018 року о 2:59 енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від мережі для усунення дефекту на трубопроводі автономного контуру головного циркуляційного насоса №3. Запланований час підключення енергоблока до мережі - 28 вересня 2018 року. Про це інформує прес-служба «Енергоатому».

В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 730 МВт. Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 23%.