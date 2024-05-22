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Енергетики відновили електропостачання у трьох районах Сумської області

Ірина Міллер
glavcom.ua
Енергетики відновили електропостачання у трьох районах Сумської області
У Шосткинському та Конотопському районах роботи по відновленню постачання електроенергії тривають
фото з відкритих джерел

У Сумах на маршрути виїхали тролейбуси з автономним ходом

В Сумському, Роменському та Охтирському районах Сумської області відновили електропостачання після ворожого обстрілу. Про це 22 травня повідомляє ОВА.

Водночас у Шосткинському та Конотопському районах роботи по відновленню постачання електроенергії тривають.

«Дякуємо нашим енергетикам за оперативну, професійну та злагоджену роботу!» – йдеться у повідомленні.

У місті Суми після нічної ворожої атаки по енергетиці регіону почали відновлення подачі живлення в домівки місцевих жителів. Також відновлюється робота водозаборів та подача води споживачам, громадський транспорт діє, – зазначили у Сумській міськраді.

У Сумах на маршрути виїхали тролейбуси з автономним ходом, хоча раніше в місцевому самоуправлінні робили оголошення, що у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів зупинено.

Нагадаємо, у ніч на 22 травня через ворожу атаку «шахедами» було знеструмлено Суми. Це сталося після того, як у ніч на 22 травня ворог вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа на Сумщині. Зазначалося, що ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу «шахед».

Нагадаємо, Українці мають готуватися до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися не лише влітку, а й взимку. Про це сказав голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Атаки Російської Федерації по Україні викликають дедалі більше занепокоєння, адже відключення електроенергії вплине не лише на споживачів, але й завдасть шкоди оборонній промисловості.

Як повідомлялося, після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

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Теги: Суми громадський транспорт обстріл транспорт робота

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