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Удар по Одесі та візит Столтенберга до Києва. Головне за 29 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Одесі та візит Столтенберга до Києва. Головне за 29 квітня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Сьогодні до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг

Ракетний удар по Одесі, візит Столтенберга до Києва, СБУ оголосила підозру гендиректору найбільшого виробника «Калібрів». «Главком» склав добірку новин 29 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Столтенберга до Києва

Сьогодні, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч із європейським гостем.

На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом глава держави заявив, що Україна без затримки отримає ракети до Patriot.

Ракетний удар по Одесі

Російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Внаслідок атаки РФ є поранені та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Станом на 21:00 кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік. За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та п'яти років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані.

Внаслідок російського обстрілу горить Палац студентів Одеської юридичної академії також відомий в як «Замок Гаррі Поттера». Також росіяни поранили екснардепа Сергія Ківалова.

Підозра гендиректору найбільшого виробника «Калібрів»

Служба безпеки повідомила про підозру гендиректору російського підприємства «Дослідне конструкторське бюро «Новатор», яке виробляє крилаті ракети «Калібр». Йдеться про Фаріда Абдрахманова.

Абдрахманов належить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет «Калібр».

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні постачання ракетного озброєння для окупаційних угруповань країни-агресора.

Telegram відновив роботу українських офіційних чат-ботів

Telegram відновив роботу офіційних українських чат-ботів, які протидіяли Росії. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог».

Смерть екстренера збірної України з футболу Михайла Фоменка

Сьогодні, 29 квітня, помер Михайло Фоменко. Це сталося 7-ї ранку. Йому було 75 років.

Фоменко протягом кар’єри футболіста грав за «Зорю» та «Динамо». У складі киян тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, у 1975-му брав Кубок володарів Кубка УЄФА та Суперкубок УЄФА.

Зі збірною СРСР був срібним призером Євро-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976. Тренував низку клубів та збірні.

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Теги: Володимир Зеленський війна Єнс Столтенберг Одеса обстріл

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