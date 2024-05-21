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Відключення світла. Керівник «Укренерго» звернувся до українців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Відключення світла. Керівник «Укренерго» звернувся до українців
Українці мають на побутовому рівні готуватися до відключень і влітку, і взимку
фото з відкритих джерел

Найближчі місяці дефіцит в енергосистемі буде зберігатися

Українці мають готуватися до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися не лише влітку, а й взимку. Про це сказав голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Суспільного».

«Очікувати, що у нас буде якесь стрімке збільшення генерації в енергосистемі в найближчі тижні – не варто. Найближчі місяці дефіцит буде зберігатися. І час від часу він буде досягати таких значень, що імпортом і аварійною допомогою його не можна буде перекрити. Тому до відключень треба бути готовими. Це не є блекаути, це контрольовані відключення, які ми, як оператор, застосовуємо для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми», – розповів Кудрицький.

Він зазначив, що українці мають на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла.

«Можу сказати, що нас очікує непроста зима. Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, ймовірно, повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться», – сказав голова «Укренерго».

Нагадаємо, диспетчерський центр «Укренерго» сьогодні з 11:00 до 17:00 скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.

Раніше повідомлялося, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

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Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення

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