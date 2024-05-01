Атака на Рязанський нафтопереробний завод: деталі від розвідки

Перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території заводу почалася масштабна пожежа

Атака на Рязанський нафтопереробний завод, у ніч на 1 травня, це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомили джерела в спецслужбах виданню «РБК-Україна».

Як зазначається, перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території заводу почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про «небезпеку дронів». Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

Крім того, користувачі соціальних мереж повідомили про наявність дронів в небі над Воронезькою областю. Там також було чутно «роботу ППО», а в ЗМІ повідомили про пошкодження будинків у Воронезькій області нібито «внаслідок збиття одного з дронів літакового типу».

Рязанський нафтопереробний завод розташований у місті Рязані та входить до НК «Роснефть». Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ – 17-18 млн тонн нафти на рік. Основна частина продукції йде на експорт.

Як повідомлялося, уночі проти 1 травня безпілотник атакував Рязанську область, внаслідок влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ).

Також у ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону та у Воронежі (Росія) прогриміли вибухи. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та російський паблік.

У Воронежі пролунав вибух близько о 02:20 за місцевим часом. Губернатор зазначав, що нібито дрон був виявлений та збитий черговими силами ППО та засобами РЕБ. Попередньо постраждалих та руйнувань на немає.