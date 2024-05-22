Суми знеструмлено через атаку ворога

Наразі обласний центр не отримує електроенергію

У ніч на 22 травня через ворожу атаку «шахедами» було знеструмлено Суми. Про це розповів голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

«У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру», – написав він.

Це сталося після того, як у ніч на 22 травня ворог вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа на Сумщині.

Зазначалося, що ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу «шахед».

Нагадаємо, Українці мають готуватися до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися не лише влітку, а й взимку. Про це сказав голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Атаки Російської Федерації по Україні викликають дедалі більше занепокоєння, адже відключення електроенергії вплине не лише на споживачів, але й завдасть шкоди оборонній промисловості.

Як повідомлялося, після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.