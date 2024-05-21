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Ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Конотопу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Конотопу
фото ілюстративне

Наслідки атаки росіян уточнюються

Сьогодні вдень, 21 травня, російські війська вдарили по місту Конотоп Сумської області. Наслідки атаки уточнюються. Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

«Ворог завдав ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються», – йдеться у повідомленні.

До відома, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що російські війська не мають достатньо сил для стратегічного прориву, але попри це, вони можуть будь-якої миті почати наступ на Сумську область. 

Нагадаємо, раніше Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх підписав розпорядження про проведення евакуації цивільних з прикордонних Білопілля та Ворожби.

Також  у Сумській області ввели додаткові тимчасові обмеження особливого режиму в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України через російські обстріли.

На початку квітня у двох територіальних громадах на Сумщині було ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2024 року 
Теги: обстріл Сумщина

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