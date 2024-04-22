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У Харкові пролунали вибухи. Терехов повідомив, куди цілили росіяни

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи. Терехов повідомив, куди цілили росіяни
Вибухи у Харкові лунали під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється

У Харкові  під час повітряної тривоги пролунали вибухи.  Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупаційні війська Росії під час чергового удару цілили по інфраструктурному обʼєкту міста.

«Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, на думку Терехова, Харків може стати другим Алеппо, якщо США не ухвалять військову допомогу Україні, яка дасть змогу отримати ППО для захисту від атак Росії на великій відстані Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв'в The Guardian..

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За його словами, Росія змінила тактику, щоб спробувати знищити енергосистему міста та тероризувати його 1,3 млн жителів, обстрілюючи житлові райони.

Терехов наголосив, що пакет військової допомоги США на суму 60 млрд доларів, який наразі застопорився в конгресі, має «вирішальне значення для нас».

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Раніше Терехов розповів, яку мету ставлять росіяни, обстрілюючи Харків. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення вони хотіли захопити місто. В інтерв’ю Tsn.ua Терехов розповів, що сьогодні мета в окупантів вже інша.

«Вони хочуть, щоб люди не жили, не гуляли, не ремонтували, не займалися містом, не працювали – щоб не було життя в Харкові. Тому їм потрібно все зруйнувати, залякати. Але вони не розуміють, що сьогодні неможливо залякати цих людей. Ми як ніколи згуртовані. І коли кажуть, що це незламне місто, то так і є», – сказав Ігор Терехов.

Міський голова додав, що сьогодні пишається кожним харків’янином.

Теги: обстріл росіяни Ігор Терехов місто окупанти росія Харків

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