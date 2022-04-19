Допомога на житло під час воєнного стану. Уряд роз'яснив нові зміни

У Мінсоцполітики сподіваються, що днями заяву на допомогу на проживання можна буде подати через «Дію»

«Ощадбанк» перераховує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати

Протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до «Ощадбанку» понад 1,2 млрд грн. Завдяки цим коштам допомогу отримають близько 248 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, «Ощадбанк» перераховує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

«До кінця квітня передбачено подальше перерахування коштів на виплату допомоги на проживання з урахуванням того, що процес реєстрації внутрішньо переміщених осіб триває, а також того, що уряд продовжив до кінця квітня строк подання заяв на отримання допомоги, відповідно до яких допомога на проживання заявникам виплачуватиметься, починаючи з березня», – повідомила очільниця Мінсоцполітики.

У відомстві нагадали, що відповідно до рішення уряду допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн;

для інших осіб – 2 тис. грн.

«Я сподіваюсь, що днями заяву на допомогу на проживання можна буде подати через «Дію», і це надасть можливість всім, хто потребує допомоги, звернутись за нею без черг та зайвих документів. Наступне наше завдання – надати статус внутрішньо переміщених осіб та допомогу на проживання людям з деокупованих територій, у яких зруйноване житло, навіть якщо вони нікуди не переїжджали. Адже проживати у своєму помешканні вони не можуть», – зазначила Марина Лазебна.

Нагадаємо, раніше очільниця Мінсоцполітики повідомляла, що українці, які вчасно не змогли отримати свої пенсії через воєнні дії, зможуть забрати їх в «Ощадбанку» ще протягом двох місяців з моменту їхнього зарахування.

Також Лазебна пояснила, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.