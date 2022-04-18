Евакуація скасовується: на 18 квітня не погоджено жодного гумкоридора

Верещук: «З міркувань безпеки, було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори»

Сьогодні, 18 квітня, в Україні не будуть відкриті гуманітарні коридори для евакуації. Про це повідомила міністерша реінтеграції Ірина Верещук.

«Вчора ми вели довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.

Однак, у порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів.

Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори», – повідомила Верещук.

Тим часом, «Укрзалізниця» оприлюднила перелік евакуаційних маршрутів на сьогодні. Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.