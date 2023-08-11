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F-16 для України. The Washington Post повідомив невтішну новину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
F-16 для України. The Washington Post повідомив невтішну новину
Початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме півроку, для цієї першої групи змістився аж на січень 2024 року
фото ілюстративне

Більшість найкращих українських пілотів залишаться в Україні, де вони здійснюють вильоти на літаках радянської розробки

Україні, ймовірно, доведеться прожити ще один рік без сучасних винищувачів F-16, які могли б забезпечити ефективне протистояння російській бойовій авіації під час контрнаступу та краще захистити цивільне населення від регулярних ударів ракетами та безпілотниками, які здійснює держава-агресорка. Про це пише The Washington Post із посиланням на українських, європейських та американських посадовців та військових, більшість з яких спілкувалася з виданням на умовах анонімності.

Зазначається, що лише шість українських пілотів, тобто приблизно половина ескадрильї, пройдуть перший раунд навчання, ще двох пілотів визначено як резервних кандидатів. Хоча вони вже вільно володіють англійською, за словами українських чиновників, їх спершу відправляють на чотиримісячні курси англійської мови до Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з реактивними літаками. 

Це навчання відбуватиметься разом із наземним персоналом, який може бути менш досконалим у англійській мові, оскільки, за словами українських чиновників, Данія попросила навчати цілі екіпажі разом, а не лише пілотів. 

Таким чином початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме півроку, для цієї першої групи змістився аж на січень 2024 року. 

Друга група, в якій буде приблизно така ж кількість пілотів, буде готова ще через шість місяців – тобто приблизно наприкінці наступного року.

Ще 20 українських пілотів готові до навчання англійською мовою, повідомили офіційні особи США.

Проте видання зазначає, що більшість найкращих українських пілотів залишаться в Україні, де вони здійснюють вильоти на літаках радянської розробки та стріляють французькими ракетами SCALP і британськими Storm Shadow.

Нагадаємо, що раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного супротиву РФ.

Теги: винищувач F-16 Україна війна

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