Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ

У мирний час це може бути півтори сотні багатоцільових винищувачів

Наразі ЗСУ потребують 2-3 ескадрильї винищувачів F-16

Для виконання поточних потреб на фронті, Збройні сили потребують близько 2-3 ескадрильї західних винищувачів F-16. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Тут треба розділяти (щодо кількості літаків – «Главком»). У мирний час це може бути півтори сотні багатоцільових винищувачів, яких було б достатньо, щоб захистити нашу державу від потенційних майбутніх загроз ззовні», – відзначив Ігнат.

Водночас сьогодні ЗСУ потребують 2-3 ескадрильї (одна ескадрилья – від 12 до 18 літаків – «Главком»). За словами речника Повітряних сил, відповідна кількість винищувачів допомогла б нашим воїнам:

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відігнати російську авіацію, яка застосовує керовані авіабомби, від наших кордонів;

збивати дрони-камікадзе та крилаті ракети;

допомогти наземним військам в наступальних й оборонних діях;

Нагадаємо, перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

Також міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна вважатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 загрозою з боку Заходу в ядерній сфері.