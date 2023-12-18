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F-16 навряд чи якось допомагатимуть у боротьбі з балістикою – Ігнат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
F-16 навряд чи якось допомагатимуть у боротьбі з балістикою – Ігнат
фото ілюстративне

Українські льотчики і наземний персонал продовжують проходити підготовку на різних майданчиках

Винищувач F-16 не може працювати проти балістичних ракет. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика – це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати і випустити ракету. Проти балістичних ракет F-16 не може працювати – знищувати аеродинамічні цілі. Також працювати по наземних, надводних цілях», – пояснив він.

Наразі, за словами Ігната, українські льотчики і наземний персонал продовжують проходити підготовку на різних майданчиках.

«Географія цих майданчиків зростає, тому що кожна країна, яка входить у склад авіаційної коаліції, надає можливість займатися тим чи іншим процесом», – зазначив речник.

Ігнат наголосив, що дуже непросто перейти на управління західними літаками.

«Ми це робимо у дуже рекордні терміни. Тому, дійсно, очікуємо на літаки, які будуть спроможні дати відсіч російській авіації. Нам потрібна перевага у повітрі. Без переваги у повітрі дуже важко наземним військам», – додав він.

Раніше Повітряни сили розкрили, які винищувачі стануть гарним доповненням до F-16.

Також днями в Міноборони заявили, що Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, а також імовірну передачу нашим Збройним силам літаків Gripen.

Теги: F-16 війна ракета винищувач

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