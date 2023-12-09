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Умєров повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16

Діана Гасюк
glavcom.ua
Умєров повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
фото з відкритих джерел

Україна активно працює над підготовкою інфраструктури та технічного обладнання

Україна отримає винищувачі F-16 у короткостроковій перспективі. Однак у ході переговорів з партнерами розглядаються не лише вони. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

Зазначається, що Україна готується до отримання F-16. Україна активно працює над підготовкою інфраструктури та технічного обладнання. Пілоти та технічний персонал також готуються до прийняття.

«Короткостроково ми отримаємо F-16. Середньостроково, на перспективу також робили замовлення для Сил оборони майбутнього, але це 2027-2030 рік. Робота йде, скоро ми їх отримуватимемо. Ми обговорюємо не лише F-16, перелік величезний», – додав глава Міноборони.

Умєров уточнив, що лімітів на передачу технологій та роботу з озброєннями жодних немає.

Варто зауважити, що у публічному просторі відомо про обговорення постачання в Україну винищувачів Gripen та F-18 Hornet.

Раніше під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, президент України Володимир Зеленський обговорив основні потреби Збройних сил. Серед них  навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 та підвищення ефективності протиповітряної оборони. 

Як повідомлялося, Пентагон надасть Україні запчастини для винищувачів F-16.

До відома, процес навчання українських льотчиків керувати багатоцільовимиими винищувачами F-16 йде за планом.

Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16.

Теги: навчання Україна Пентагон Рустем Умєров Юрій Ігнат

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