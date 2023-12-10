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Повітряни сили розкрили, які винищувачі стануть гарним доповненням до F-16

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряни сили розкрили, які винищувачі стануть гарним доповненням до F-16
Винищувач JAS 39Е Gripen
фото з відкритих джерел

Україна консультувається з партнерами щодо передачі шведських винищувачів

На додачу до американських літаків F-16 Україна може отримати від партнерів шведські винищувачі Gripen, які вже тестували наші пілоти. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Посадовець зауважив, що основним бойовим літаком все ж залишаться F-16, хоча шведські Gripen стануть хорошим доповненням.

«Основним бойовим літаком буде F-16...Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка в неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen – це буде непоганим варіантом для нас», – пояснив Ігнат.

За його словами, Швеція розглядає можливість розробки новішої версії винищувача Gripen, на яку перейдуть її повітряні сили. Натомість Україна здобуде перспективу отримати літаки попередньої моделі.

Речник Повітряних також розповів, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції, хоча це не було повноцінним навчанням.

«Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалася зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну – можемо чи не можемо ми отримати цю техніку», – додав він.

Водночас Ігнат підкреслив, що тренування наших військових почнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передачу літаків Gripen. Наразі консультації щодо цього тривають.

Нагадаємо, що днями в Міноборони заявили, що Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, а також імовірну передачу нашим Збройним силам літаків Gripen.

Теги: винищувач ЗСУ зброя Швеція

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