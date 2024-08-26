Водопостачання у Києві відновлюється: деталі

Раніше Кличко повідомляв, що перебої з енергопостачанням пов'язані із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Як наслідок, є проблеми із водопостачанням

Кличко: Протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри

Енергетики змогли відновити та полагодити обладнання водопостачання після атаки РФ на Україну. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram-каналі.

«Енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці», – йдеться у заяві.

Протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри, підсумував Кличко.

Зокрема, під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів. Як повідомляли моніторингові пабліки, окупанти атакували Київську область балістичними ракетами.

Натомість начальник КМВА Сергій Попко заявив, що на підступах до Києва працює ППО. Також згодом стало відомо, що деякі райони Києва залишилися без світла.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що перебої з енергопостачанням пов'язані із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також фіксуються перебої з водопостачанням.

Крім того, Кличко заявив, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

Згодом «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.