Відключення світла: як діятимуть графіки 3 вересня

У години, коли електропостачання відновлюється за графіком, українців закликають економно використовувати електроенергію

3 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби

У вівторок 3 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Згідно з інформацією від «Укренерго» 3 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби», – йдеться у повідомленні.

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях завтра графіки будуть діяти наступним чином:

00:00 – 06:00 – одна черга;

06:00 – 09:00 – дві черги;

09:00 – 16:00 – одна черга;

16:00 – 24:00 – дві черги.

У години, коли електропостачання відновлюється за графіком, українців закликають економно використовувати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів.

Як повідомлялося, увечері 2 вересня «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

За наказом Укренерго з 20:35 у низці регіонів введені екстрені відключення електроенергії. Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі.

О 23:05 ДТЕК повідомив, що за вказівкою «Укренерго» відновлюються до графіки стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій областях.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.