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«Укренерго» вводить екстрені відключення світла

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
фото: glavcom.ua

Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі

«Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

За наказом Укренерго з 20:35 у низці регіонів введені екстрені відключення електроенергії.

Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі.

«Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!» – повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо, завтра, 2 вересня, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

  • 00:00 – 16:00 – одна черга відключень
  • 16:00 – 24:00 – дві черги відключень

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

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Теги: Укренерго відключення обмеження відключення світла

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