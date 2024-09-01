«Укренерго» вводить екстрені відключення світла

Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі

«Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

За наказом Укренерго з 20:35 у низці регіонів введені екстрені відключення електроенергії.

Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі.

«Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!» – повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо, завтра, 2 вересня, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

00:00 – 16:00 – одна черга відключень

16:00 – 24:00 – дві черги відключень

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.