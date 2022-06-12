  1. Головна
  2. Новини
  3. Внаслідок ракетної атаки на Чортків постраждала 12-річна біженка із Харкова
рус
    Новини

    Внаслідок ракетної атаки на Чортків постраждала 12-річна біженка із Харкова

    Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості - Внаслідок ракетної атаки на Чортків постраждала 12-річна біженка із Харкова
    Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості
    фото: скріншот із відео

    Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Чорткову

    Внаслідок ракетного обстрілу Чорткова, що на Тернопільщині, постраждало 23 людини, серед них – дівчинка, яка разом з сім’єю переїхала із Харкова. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Труш.

    За інформацією очільника Тернопільської ОВА, 10 постраждалих від ракетного удару у Чорткові досі перебувають у лікарнях. Частина людей після надання необхідної допомоги повернулися додому.

    Труш повідомив, що загалом за медичною допомогою звернулися 23 особи. Це як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

    «Серед постраждалих також – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину. Дякую медикам, які, ризикуючи життям, ще до закінчення повітряної тривоги, виїжджали на місце події та забирали потерпілих», – написав посадовець.

    Також він додав, що газо- та водопостачання у Чорткові відновили. Водночас роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів досі тривають. На місці удару працює комісія з оцінки вартості збитків майна цивільних громадян.

    Нагадаємо, 11 червня під час повітряної тривоги ворог атакував Чортків, що у Тернопільській області. Ракети летіли з Чорного моря.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Чорткову отримали поранення 22 особи, серед них діти. Частково зруйновано військовий об'єкт та чотири житлові будинки.

    Згодом з'явилася інформація, що працівники ДСНС врятували з-під завалів у Чорткові 12 осіб, двоє з них – діти.

    Читайте також: З’явилося відео наслідків удару рашистів по Чорткову
    Теги: війна Україна Тернопільщина ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Внаслідок ракетної атаки на Чортків постраждала 12-річна біженка із Харкова