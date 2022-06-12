Внаслідок ракетної атаки на Чортків постраждала 12-річна біженка із Харкова

Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Чорткову

Внаслідок ракетного обстрілу Чорткова, що на Тернопільщині, постраждало 23 людини, серед них – дівчинка, яка разом з сім’єю переїхала із Харкова. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Труш.

За інформацією очільника Тернопільської ОВА, 10 постраждалих від ракетного удару у Чорткові досі перебувають у лікарнях. Частина людей після надання необхідної допомоги повернулися додому.

Труш повідомив, що загалом за медичною допомогою звернулися 23 особи. Це як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

«Серед постраждалих також – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину. Дякую медикам, які, ризикуючи життям, ще до закінчення повітряної тривоги, виїжджали на місце події та забирали потерпілих», – написав посадовець.

Також він додав, що газо- та водопостачання у Чорткові відновили. Водночас роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів досі тривають. На місці удару працює комісія з оцінки вартості збитків майна цивільних громадян.

Нагадаємо, 11 червня під час повітряної тривоги ворог атакував Чортків, що у Тернопільській області. Ракети летіли з Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Чорткову отримали поранення 22 особи, серед них діти. Частково зруйновано військовий об'єкт та чотири житлові будинки.

Згодом з'явилася інформація, що працівники ДСНС врятували з-під завалів у Чорткові 12 осіб, двоє з них – діти.