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Фінал мундіалю, вибухи й руйнування у Бєлгороді. П'ять важливих новин 18 грудня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Фінал мундіалю, вибухи й руйнування у Бєлгороді. П'ять важливих новин 18 грудня
Аргентина – новий чемпіон світу з футболу
фото з відкритих джерел

«Главком» підготував добірку найяскравіших подій неділі

Футбольні баталії, вибухи в Бєлгороді та заява папи Франциска про відставку. Ці та інші головні події 18 грудня ми традиційно зібрали у вечірню добірку, аби ви були в курсі всього важливого.

Кубок світу забирає Мессі

Збірна Аргентини виявилась сильнішою у фінальному поєдинку Чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічалась з командою Франції. Команди не зуміли визначити сильнішого за підсумками основного часу матчу – 2:2.

В екстратаймах збірні відзначились ще по разу: спочатку Ліонель Мессі зробив рахунок 3:2 на користь Аргентини, а фінальну крапку у зустрічі поставив все той же нестримний Мбаппе.

У серії пенальті нерви не підвели аргентинську збірну, яка взяла Кубок чемпіонату світу.

Оприлюднено звернення Зеленського, яке заборонила показувати ФІФА

В мережі з’явилося звернення президента Володимира Зеленського, яке ФІФА відмовилось транслювати під час Чемпіонату світу. Лідер України заявив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру.  Відео опублікував президента УАФ Андрій Павленко.

«Цей чемпіонат світу доводить знову і знову, що різні країни і народи можуть вирішувати, хто найсильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем. На зеленому футбольному полі, а не на червоному полі битви. Це мрія стількох людей! Коли гравці змагаються, але усі насолоджуються миром. Кожен батько хотів би взяти свого сина на футбольний матч. Де б це не було. І кожна мати хотіла би, щоб її син повернувся з війни. Коли б це не було. Україна понад усе прагне миру!», – заявив президент.

Американський генерал спрогнозував, що змусить Путіна визнати поразку

Лише великі втрати в живій силі та техніці змусять Путіна визнати свою поразку, Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, всупереч страху Заходу перед Третьою світовою, Захід значно наростить постачання зброї Україні. Таку думку в інтерв’ю «Голосу Америки» висловив генерал США у відставці, віце-президент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Девід Петреус.

На думку Петреуса, президент РФ Володимир Путін від початку вторгнення в Україну продовжує примати погані рішення, які ставлять його армію та країну на межу катастрофи.

Вибухи у Бєлгороді, є загиблі і поранені

Російський Бєлгород у неділю, 18 грудня, здригнувся від вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл та роботу ППО, яка призвела до наслідків на землі. У результаті обстрілу пошкоджено корпус птахофабрики, одна людина загинула. Це був робітник, що будував цех.

Фінал мундіалю, вибухи й руйнування у Бєлгороді. П'ять важливих новин 18 грудня фото 1

Пошкодження виявили у чотирьох багатоповерхівках та приватному секторі Бєлгорода – за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях.

Крім того, за даними губернатора, поранено вісім осіб, семеро зараз перебувають у лікарні.

Папа Франциск уже написав заяву про відставку

Папа Франциск, якому в суботу виповнилось 86 років, після свого обрання в 2013 році підписав заяву про звільнення, яка буде використана, якщо одного разу серйозні та постійні проблеми зі здоров’ям унеможливлять виконання його обов’язків. Про це Папа Римський розповів у інтерв’ю іспанській газеті ABC.

Франциск додав, що передав листа тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне.

Він припустив, що Папа Павло VI  і Папа Пій XII підписували подібні заяви про відставку. Однак обидва вони померли під час перебування на посаді.

Понтифік неодноразово заявляв, що піде у відставку у разі, якщо здоров’я завадить йому керувати Римо-католицькою церквою.

Нагадаємо, завершується двісті дев’яносто восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог намагається відновити втрачене положення на Лиманському напрямку; на Запорізькому – відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення. Зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках ворог веде оборону, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Також колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що новий наступ Росії на Київ у січні-лютому 2023 року навряд чи буде можливим через провальну підготовку окупантів.

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Теги: батько Бєлгород відео ворог втрати звільнення наступ обстріл Пентагон президент путін Україна

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