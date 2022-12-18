Кубок світу забирає Мессі: Аргентина та Франція розіграли драму у фінальному матчі мундіалю

Збірна Аргентини здобула перемогу у фінальному матчі Чемпіонату світу в Катарі

Збірна Аргентини виявилась сильнішою у фінальному поєдинку Чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічалась з командою Франції. Про це повідомляє «Главком».

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Команди не зуміли визначити сильнішого за підсумками основного часу матчу – 2:2.

На 23-ій хвилині Ліонель Мессі (Аргентина) переміг у вольовому протистоянні та з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у правий нижній кут воріт. Уго Льоріс не зміг цьому запобігти.

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Вже на 36-ій хвилині Анхель Ді Марія (Аргентина), перебуваючи в вільній зоні, отримав чудову передачу на продовження перспективної контратаки. Він приборкав м'яч, перш ніж сильним ударом із близької відстані спрямувати його повз безсилого воротаря. Рахунок став 2:0.

У другому таймі збірна Франції оговталась і відзначилась двічі до фінального свистка – дубль на рахунку Кіліана Мбаппе.

В екстратаймах збірні відзначились ще по разу: спочатку Ліонель Мессі зробив рахунок 3:2 на користь Аргентини, а фінальну крапку у зустрічі поставив все той же нестримний Мбаппе.

У серії пенальті нерви не підвели аргентинську збірну, яка взяла Кубок чемпіонату світу.

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Аргентина – Франція 3:3 – 4:3 по пенальті

Голи: Мессі, 23(пен.), 109, Ді Марія, 36 – Мбаппе, 80(пен.), 81, 118(пен.)

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.